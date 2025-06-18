Канада мощно ударила санкциями по близкому окружению Путина: кто в списке

Канада приняла новый пакет санкций против российских граждан, компаний и судов, помогающих Кремлю обходить нефтяные ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Канады.
Так, 17 июня правительство Канады усилило свое давление на Россию.
Введенные страной ограничения коснутся прежде всего людей из окружения президента России Владимира Путина.
"Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, прежде всего - санкции в отношении определенного количества лиц в РФ, против более чем 40 организаций в России и за ее пределами", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.
Так, новые ограничения от Канады коснулись ряда физических и юридических лиц, а также судов так называемого "теневого флота", транспортирующих нефть по завышенным ценам.
В новом санкционном списке 44 человека, среди которых:
Это первый случай, когда под международные санкции официально попадает бывшая жена Путина. Новый пакет направлен на давление не только на военно-политическое руководство России, но и на круг близких к диктатору лиц, включая членов семьи и лояльных иностранцев.
Канада также ввела ограничения против судов, которые помогают России обходить нефтяное эмбарго - так называемый "теневой флот", который транспортирует энергоносители по искусственно завышенным ценам.
Новый пакет санкций должен усилить финансовую изоляцию РФ и усложнить финансирование войны против Украины.
Напомним, лидеры G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против РФ. По его словам, санкции обходятся США в "огромные деньги".
К тому же президент США Дональд Трамп заявил, что имеет в голове собственный дедлайн относительно того, когда вводить санкции против России.
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