Канада мощно ударила санкциями по близкому окружению Путина: кто в списке

Так, 17 июня правительство Канады усилило свое давление на Россию.

Введенные страной ограничения коснутся прежде всего людей из окружения президента России Владимира Путина.

"Сегодня Канада объявляет о нескольких мерах, прежде всего - санкции в отношении определенного количества лиц в РФ, против более чем 40 организаций в России и за ее пределами", - заявил премьер-министр Канады Марк Карни во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

Так, новые ограничения от Канады коснулись ряда физических и юридических лиц, а также судов так называемого "теневого флота", транспортирующих нефть по завышенным ценам.

Кто попал под санкции

В новом санкционном списке 44 человека, среди которых:

Людмила Очеретная - бывшая жена Владимира Путина;

Артур Очеретный - нынешний муж Людмилы;

Михаил Шеломов - племянник Путина;

Валерий Гергиев - известный российский дирижер, активный сторонник режима;

Татьяна Юмашева - дочь первого президента РФ Бориса Ельцина;

Валентин Юмашев - ее муж;

Анатолий Чубайс - бывший руководитель "Роснано", один из идеологов реформ 1990-х;

Наталья Касперская - глава компании InfoWatch;

Ирина Винер - бывший главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике;

Карин Кнайсль - бывшая глава МИД Австрии, известная пророссийскими взглядами.

Почему это важно

Это первый случай, когда под международные санкции официально попадает бывшая жена Путина. Новый пакет направлен на давление не только на военно-политическое руководство России, но и на круг близких к диктатору лиц, включая членов семьи и лояльных иностранцев.

Ограничения против "теневого флота"

Канада также ввела ограничения против судов, которые помогают России обходить нефтяное эмбарго - так называемый "теневой флот", который транспортирует энергоносители по искусственно завышенным ценам.

Новый пакет санкций должен усилить финансовую изоляцию РФ и усложнить финансирование войны против Украины.