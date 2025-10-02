Канада не постачатиме вогнепальну зброю в Україну: в чому причина

Вперше пропозиція про передачу такої зброї було озвучено наприкінці 2023 року. Тоді рішенням уряду екс-прем’єра Джастіна Трюдо список забороненої вогнепальної зброї було розширено з 1500 до понад 2500 моделей.

Оттава після оголошення ініціативи пообіцяла надати допомогу з підбором зброї і Україна була зацікавлена в отриманні невеликої партії.

Проте згодом виявилося, що більшість одиниць виявилися не є придатними за стандартами НАТО. Після цього уряд Марка Карні вирішив скасувати план.

Офіс міністра громадської безпеки Канади Гері Анандасангарі повідомив, що ініціативу з передачі вилученої зброї Україні дійсно скасовано. Зазначається, що вона не була "практичним або ефективним способом" підтримки.

Водночас канадський уряд підкреслив, що це рішення не відіб'ється на загальній підтримці України.

За час повномасштабної війни її розмір склав близько 22 млрд канадських доларів (15,8 млрд доларів США). З них 6,5 млрд канадських доларів (4,6 млрд доларів США) - військова допомога.