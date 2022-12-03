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Канада посилила санкції проти іранських посадовців і компаній через постачання в РФ дронів

Фото: Канада розширила санкції щодо Ірану (wikimedia.org)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про введення додаткових санкцій щодо іранських посадовців та компаній за причетність до порушення прав людини та дії, що загрожують міжнародному миру та безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Канади.

Обмеження застосовуються проти 4 осіб та 5 додаткових іранських організацій. До списку увійшли:

  • Мортеза Талаєї, другий бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та колишній командувач правоохоронними органами Тегерана;
  • Алі Ганааткар Мавардіані, старший суддя, прокурор і слідчий режиму, який працював у тюремному суді Евін до того, як був призначений головою Окружної прокуратури 24 (по боротьбі з наркотиками) у Тегерані;
  • Хасан Карамі, командувач спеціальними підрозділами правоохоронних органів Ісламської Республіки;
  • Safiran Airport Services, іранська комерційна та вантажна авіакомпанія, яка координувала польоти російських військових між Іраном та Росією, через які іранський режим переправляв смертоносні безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва;
  • Baharestan Kish Company, дочірня компанія Кооперативного фонду КВІР, яка уклала угоди з мобілізаційними силами опору Басідж та КВІР про надання дослідницьких послуг у технологічному секторі, включаючи розробку БПЛА серії Shahed ;
  • Інформаційне агентство Javan, інформаційне бюро кооперативного фонду Basij, яке розповсюджує антисемітські повідомлення та пропаганду іранського режиму.

Зазначається, що ці обмежувальні заходи є "останнім прикладом реакції Канади на мерзенну поведінку іранського режиму" як у своїй країні, так і за кордоном.

"Канада продовжуватиме працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб протистояти дестабілізуючим діям режиму та посилювати мужні голоси іранців, які відмовляються мовчати", - зазначається в релізі.

Перед цим, 14 листопада, Канада оголосила Ісламську Республіку Іран режимом, причетним до тероризму та систематичним та грубим порушенням прав людини, внаслідок чого десятки тисяч високопосадовців, у тому числі багато членів КВІР, тепер не в'їзні до Канади.

На сьогодні Канада ввела санкції щодо 99 фізичних осіб та 181 іранської організації, включаючи КВІР та його оперативників.

Нагадаємо, близько тижня тому Канада заявила про запровадження додаткових санкцій щодо представників Білорусі через війну РФ проти України.

А також перед цим Євросоюз і Канада додали до списків санкцій 31 громадянина РФ.

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Російська ФедераціяКанадаІранСанкції проти Ірану