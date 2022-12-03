Канада посилила санкції проти іранських посадовців і компаній через постачання в РФ дронів

Обмеження застосовуються проти 4 осіб та 5 додаткових іранських організацій. До списку увійшли:

Мортеза Талаєї, другий бригадний генерал Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та колишній командувач правоохоронними органами Тегерана;

Алі Ганааткар Мавардіані, старший суддя, прокурор і слідчий режиму, який працював у тюремному суді Евін до того, як був призначений головою Окружної прокуратури 24 (по боротьбі з наркотиками) у Тегерані;

Хасан Карамі, командувач спеціальними підрозділами правоохоронних органів Ісламської Республіки;

Safiran Airport Services, іранська комерційна та вантажна авіакомпанія, яка координувала польоти російських військових між Іраном та Росією, через які іранський режим переправляв смертоносні безпілотні літальні апарати (БПЛА) іранського виробництва ;

; Baharestan Kish Company, дочірня компанія Кооперативного фонду КВІР, яка уклала угоди з мобілізаційними силами опору Басідж та КВІР про надання дослідницьких послуг у технологічному секторі, включаючи розробку БПЛА серії Shahed ;

; Інформаційне агентство Javan, інформаційне бюро кооперативного фонду Basij, яке розповсюджує антисемітські повідомлення та пропаганду іранського режиму.

Зазначається, що ці обмежувальні заходи є "останнім прикладом реакції Канади на мерзенну поведінку іранського режиму" як у своїй країні, так і за кордоном.

"Канада продовжуватиме працювати зі своїми міжнародними партнерами, щоб протистояти дестабілізуючим діям режиму та посилювати мужні голоси іранців, які відмовляються мовчати", - зазначається в релізі.

Перед цим, 14 листопада, Канада оголосила Ісламську Республіку Іран режимом, причетним до тероризму та систематичним та грубим порушенням прав людини, внаслідок чого десятки тисяч високопосадовців, у тому числі багато членів КВІР, тепер не в'їзні до Канади.

На сьогодні Канада ввела санкції щодо 99 фізичних осіб та 181 іранської організації, включаючи КВІР та його оперативників.