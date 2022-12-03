Канада усилила санкции против иранских чиновников и компаний из-за поставок в РФ дронов

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о введении дополнительных санкции в отношении иранских чиновников и компаний за причастность к нарушению прав человека и действиях, угрожающих международному миру и безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.
Ограничения применяются против 4 человек и 5 дополнительных иранских организаций. В список вошли:
Отмечается, что эти ограничительные меры являются "последним примером реакции Канады на гнусное поведение иранского режима" как в своей стране, так и за рубежом.
"Канада будет продолжать работать со своими международными партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям режима и усиливать мужественные голоса иранцев, которые отказываются молчать", - указывается в релизе.
Перед этим, 14 ноября, Канада объявила Исламскую Республику Иран режимом, причастным к терроризму и систематическим и грубым нарушениям прав человека, в результате чего десятки тысяч высокопоставленных чиновников, в том числе многие члены КСИР, теперь не въездные в Канаду.
На сегодняшний день Канада ввела санкции в отношении 99 физических лиц и 181 иранской организации, включая КСИР и его оперативников.
Напомним, около недели назад Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении представителей Беларуси из-за войны РФ против Украины.
А также перед этим Евросоюз и Канада добавили в санкционные списки 31 гражданина РФ.
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