ЄС та Канада розширили санкції проти Росії: хто потрапив під обмеження

У понеділок, 14 листопада, Європейський союз та Канада додали до санкційних списків 31 громадянина Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС та сторінку пресслужби прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Євросоюз включив вісім громадян Росії та двох громадян Сирії, а також сирійську металургійну компанію до чорного списку за поширення хімічної зброї. Всі російські громадяни названі агентами ФСБ, які пов'язаними з отруєнням російського опозиційного політика Олексія Навального.

"Зважаючи на загрозу, що зберігається, пов'язану з поширенням хімічної зброї, ЄС включив 10 фізичних та одну юридичну особу до чорного списку за поширення хімічної зброї", - йдеться в документі

У додатку до нього перераховано вісім громадян Росії, а також двох сирійських бізнесменів Шаді та Назір Хоурані, співвласників металургійної компанії MHD Houranieh & Sons, яку ЄС назвав відповідальною за забезпечення сировиною виробництв хімічної зброї в Сирії. Ця ж компанія включена до чорного списку як юрособа.

Канада також запроваджує додаткові санкції проти росіян. Ці санкції спрямовані проти 23 співробітників органів юстиції та безпеки Росії, у тому числі співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та тюремних службовців, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції.

Канада вже запровадила щодо понад 1400 фізичних та юридичних осіб після незаконного та неспровокованого вторгнення Росії до України у лютому 2022 року.