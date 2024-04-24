Канада попри санкції дозволила використовувати Airbus російський титан, - Reuters

Санкції проти Росії

Через війну в Україні, яку розв'язала Росія, низка країн ЄС застосовує санкції щодо РФ та російських осіб і організацій.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Франція запропонувала ЄС запровадити санкції проти російської дезінформації. Це дасть змогу Європейському союзу посилити санкції проти фізичних і юридичних осіб, залучених до спонсорованої Росією дестабілізуючої діяльності по всьому світу.

Нагадаємо, Європейська комісія планує запропонувати санкції проти суден, які перевозять до Росії північнокорейську зброю.

Додамо, більшість членів ЄС стали закликати ввести обмеження на російське та білоруське зерно. У лютому Латвія на законодавчому рівні заборонила імпорт російського зерна.

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