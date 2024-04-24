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ЄС може запровадити санкції проти суден, які доставляють до Росії зброю КНДР, - Reuters

Брюссель, Середа 24 квітня 2024 19:59
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ЄС може запровадити санкції проти суден, які доставляють до Росії зброю КНДР, - Reuters Фото: північнокорейський диктатор Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейська комісія планує запропонувати санкції проти суден, які перевозять до Росії північнокорейську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За інформацією джерел видання, ЄК запропонує санкції не лише проти суден, які доставляють озброєння, а й проти танкерів, які порушують встановлену "Великою сімкою" граничну ціну на російську нафту.

Такі заходи можуть включити до 14-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Єврокомісія вже завершує його підготовку.

У Reuters уточнюють, що до санкційного списку хочуть додати 40 компаній. Серед них - російські компанії, які купують зброю для своєї армії, а також компанії з третіх країн, які продали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми. Такі компанії базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, Киргизстані, Туреччині та Китаї.

Джерела видання розповіли, що цього тижня Єврокомісія проведе неофіційні переговори з країнами ЄС перед тим, як виносити пакет санкцій на розгляд Ради ЄС.

Зброя КНДР для Росії

Варто зауважити, що Північна Корея активно підтримує Росію у війні проти України. КНДР надає окупантам своє озброєння.

Зокрема, на початку року у Білому домі розповіли про те, що Північна Корея надала росіянам свої балістичні ракети. Їх уже неодноразово використовували для ударів по території України.

Ще 16 лютого генпрокурор України Андрій Костін розповів про те, що росіяни застосували для ударів по українській території щонайменше 24 північнокорейські балістичні ракети.

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