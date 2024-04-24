ЄС може запровадити санкції проти суден, які доставляють до Росії зброю КНДР, - Reuters

Європейська комісія планує запропонувати санкції проти суден, які перевозять до Росії північнокорейську зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За інформацією джерел видання, ЄК запропонує санкції не лише проти суден, які доставляють озброєння, а й проти танкерів, які порушують встановлену "Великою сімкою" граничну ціну на російську нафту.

Такі заходи можуть включити до 14-го пакету антиросійських санкцій Євросоюзу. Єврокомісія вже завершує його підготовку.

У Reuters уточнюють, що до санкційного списку хочуть додати 40 компаній. Серед них - російські компанії, які купують зброю для своєї армії, а також компанії з третіх країн, які продали Росії електроніку, напівпровідники та мікросхеми. Такі компанії базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах, Киргизстані, Туреччині та Китаї.

Джерела видання розповіли, що цього тижня Єврокомісія проведе неофіційні переговори з країнами ЄС перед тим, як виносити пакет санкцій на розгляд Ради ЄС.

