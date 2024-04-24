Канада, несмотря на санкции, разрешила использовать Airbus российский титан, - Reuters

Канада стала первой страной, где запретили поставки стратегического металла в своем последнем пакете мер, спровоцированных войной в Украину.

"Airbus знает о том, что канадское правительство наложило санкции на ВСМПО, и получило необходимое разрешение для обеспечения операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.

Отмечается, что этот шаг придает Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидается, развеет беспокойство по поводу того, что его основная деятельность может пострадать из-за фактического запрета на импорт в Канаду его европейских реактивных самолетов, которые в основном полагаются на легкий титан.