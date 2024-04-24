Канада попри санкції дозволила використовувати Airbus російський титан, - Reuters

Канада попри санкції дозволила компанії Airbus використовувати російський титан для виробництва літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Канада стала першою країною, де заборонили поставки стратегічного металу в своєму останньому пакеті заходів, спровокованих війною в Україна. "Airbus знає про те, що канадський уряд наклав санкції на ВСМПО, і отримав необхідний дозвіл для забезпечення операцій Airbus відповідно до застосовних санкцій", - заявили в Airbus Canada у відповідь на запит Reuters. Зазначається, що цей крок надає Airbus гнучкість на канадських заводах і, як очікується, розвіє занепокоєння щодо того, що його основна діяльність може постраждати через фактичну заборону на імпорт до Канади його європейських реактивних літаків, які в основному покладаються на легкий титан.