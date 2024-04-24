Канада, несмотря на санкции, разрешила использовать Airbus российский титан, - Reuters
Канада, несмотря на санкции, позволила компании Airbus использовать российский титан для производства самолетов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Канада стала первой страной, где запретили поставки стратегического металла в своем последнем пакете мер, спровоцированных войной в Украину.
"Airbus знает о том, что канадское правительство наложило санкции на ВСМПО, и получило необходимое разрешение для обеспечения операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.
Отмечается, что этот шаг придает Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидается, развеет беспокойство по поводу того, что его основная деятельность может пострадать из-за фактического запрета на импорт в Канаду его европейских реактивных самолетов, которые в основном полагаются на легкий титан.
Санкции против России
Из-за войны в Украине, которую развязала Россия, ряд стран ЕС применяет санкции в отношении РФ и российских лиц и организаций.
Как ранее сообщало РБК-Украина, Франция предложила ЕС ввести санкции против российской дезинформации. Это позволит Европейскому союзу ужесточить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру.
Напомним, Европейская комиссия планирует предложить санкции против судов, перевозящих в Россию северокорейское оружие.
Добавим, что большинство членов ЕС стали призывать ввести ограничения на российское и белорусское зерно. В феврале Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна.
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