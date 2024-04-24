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Канада, несмотря на санкции, разрешила использовать Airbus российский титан, - Reuters

Среда 24 апреля 2024 23:08
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Канада, несмотря на санкции, разрешила использовать Airbus российский титан, - Reuters Иллюстративное фото: аэропорт Cхипхол Schiphol Амстердам (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Канада, несмотря на санкции, позволила компании Airbus использовать российский титан для производства самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Канада стала первой страной, где запретили поставки стратегического металла в своем последнем пакете мер, спровоцированных войной в Украину.

"Airbus знает о том, что канадское правительство наложило санкции на ВСМПО, и получило необходимое разрешение для обеспечения операций Airbus в соответствии с применимыми санкциями", - заявили в Airbus Canada в ответ на запрос Reuters.

Отмечается, что этот шаг придает Airbus гибкость на канадских заводах и, как ожидается, развеет беспокойство по поводу того, что его основная деятельность может пострадать из-за фактического запрета на импорт в Канаду его европейских реактивных самолетов, которые в основном полагаются на легкий титан.

Санкции против России

Из-за войны в Украине, которую развязала Россия, ряд стран ЕС применяет санкции в отношении РФ и российских лиц и организаций.

Как ранее сообщало РБК-Украина, Франция предложила ЕС ввести санкции против российской дезинформации. Это позволит Европейскому союзу ужесточить санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в спонсируемую Россией дестабилизирующую деятельность по всему миру.

Напомним, Европейская комиссия планирует предложить санкции против судов, перевозящих в Россию северокорейское оружие.

Добавим, что большинство членов ЕС стали призывать ввести ограничения на российское и белорусское зерно. В феврале Латвия на законодательном уровне запретила импорт российского зерна.

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