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Канада планирует конфисковать российские активы, попавшие под санкции

Фото: Канада планирует конфисковать российские активы, попавшие под санкции (unsplash.com)
Автор: Артур Родивилов

Парламент Канады готовится в ближайшее время принять закон, который позволит конфисковать замороженные российские активы, попавшие под санкции.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters, об этом заявила министр финансов Христя Фриланд.

Фриланд обсуждала эту идею с США и другими международными партнерами.

"Что касается санкций против России, то я надеюсь, что в ближайшие дни мой законопроект по бюджету будет принят. Он впервые в истории Канады содержит нормы, которые позволят нам конфисковать, а также замораживать санкционные активы", - отметила Фриланд.

Она заявила о необходимости найти деньги для восстановления Украины.

"И я не могу назвать более уместный источник такого финансирования, чем конфискованные российские активы", - подчеркнула министр.

Напомним, Канада заблокировала уже 328 млн долларов, которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием попавших под санкции лиц.

Как сообщалось, ранее Канада ввела санкции против 22 россиян и 4 компаний. Среди персон, включенных в санкционный список, фигурирует и Алина Кабаева, причем под №1.

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Канада