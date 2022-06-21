Канада планує конфіскувати російські активи, що потрапили під санкції

Парламент Канади готується найближчим часом прийняти закон, який дозволить конфіскувати заморожені російські активи, що потрапили під санкції.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявила міністр фінансів Христя Фріланд.
Фріланд обговорювала цю ідею з США та іншими міжнародними партнерами.
"Що стосується санкцій проти Росії, то я сподіваюся, що найближчими днями мій законопроєкт по бюджету буде прийнятий. Він вперше в історії Канади містить норми, які дозволять нам конфіскувати, а також заморожувати санкційні активи", - зазначила Фріланд.
Вона заявила про необхідність знайти гроші для відновлення України.
"І я не можу назвати більш доречне джерело такого фінансування, ніж конфісковані російські активи", - підкреслила міністр.
Нагадаємо, Канада заблокувала вже 328 млн доларів, які перебували на російських рахунках або фігурували в угодах за участю потрапили під санкції осіб.
Як повідомлялося, раніше Канада ввела санкції проти 22 росіян і 4 компаній. Серед персон, включених до списку санкцій, фігурує і Аліна Кабаєва, причому під №1.
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