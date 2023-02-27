Канада підтримуватиме Україну всіма наявними механізмами, - прем'єр-міністр

Канада підтримуватиме Україну всіма наявними в неї механізмами стільки, скільки потрібно.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.

“У День опору Канада підтверджує свою відданість українцям та принципам, за які вони борються: демократії, справедливості та свободі. Ми й надалі використовуватимемо всі наявні механізми для підтримки України – скільки знадобиться", - заявив прем'єр-міністр Канади.

За його словами, на тлі боротьби українців за землю, яка їм по праву належить, Канада підтверджує, що Крим є і завжди буде Україною.

Він також нагадав, що з початку повномасштабного російського вторгнення Канада надала Україні різноманітну підтримку на суму понад 5 млрд. доларів, у тому числі понад 1 млрд. оборонної допомоги.