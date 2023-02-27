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Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися механизмами, - премьер-министр

Новина українською →
Оттава, Понедельник 27 февраля 2023 01:49
Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися механизмами, - премьер-министр Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися у нее механизмами столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

“В День сопротивления Канада подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы будем и дальше использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины – сколько понадобится", - заявил премьер-министр Канады.

По его словам, на фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, Канада подтверждает, что Крым есть и всегда будет Украиной.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Канада предоставила Украине разнообразную поддержку на сумму более 5 млрд долларов, в том числе более 1 млрд оборонной помощи.

Ранее Трюдо заявил, что Канада готова расширить свою летную тренировочную программу, чтобы включить в нее украинских военных пилотов.

Напомним, что 24 февраля Канада объявила о передаче Украине еще четырех танков Leopard 2.

Ранее сообщалось, что Канада предоставит украинским защитникам четыре танка Leopard 2 в рамках военной помощи.

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Канада Вторжение России в Украину Джастин Трюдо
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