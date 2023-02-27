Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися механизмами, - премьер-министр

Канада будет поддерживать Украину всеми имеющимися у нее механизмами столько, сколько потребуется.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Канады.

“В День сопротивления Канада подтверждает свою приверженность украинцам и принципам, за которые они борются: демократии, справедливости и свободе. Мы будем и дальше использовать все имеющиеся механизмы для поддержки Украины – сколько понадобится", - заявил премьер-министр Канады.

По его словам, на фоне борьбы украинцев за землю, которая им по праву принадлежит, Канада подтверждает, что Крым есть и всегда будет Украиной.

Он также напомнил, что с начала полномасштабного российского вторжения Канада предоставила Украине разнообразную поддержку на сумму более 5 млрд долларов, в том числе более 1 млрд оборонной помощи.