Канада переместила часть своих военных инструкторов в западные регионы Украины

Канада переместила 30% своих военных инструкторов, которые находятся в Украине, в западные регионы страны. В частности, из-за угрозы российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

Канадский подполковник Люк-Фредерик Гильберт сообщил, что военные вывели 60 военнослужащих из пяти мест дислокации - Одессы, поселка Старе Киевской области, Николаева, Десны и Борисполя - и перевели их на новые базы к западу от реки Днепр, главной географической особенности, разделяющей Украину.

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что перемещение инструкторов осуществляется в целях безопасности канадских войск, однако не сообщила никаких подробностей.

Гилберт сказал, что военнослужащие, которых коснулся приказ о переезде, теперь возобновят обучение в других частях страны.