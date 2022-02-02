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Канада перемістила частину своїх військових інструкторів у західні регіони України

Автор: Валерія Поліщук

Канада перемістила 30% своїх військових інструкторів, які знаходяться в Україні, в західні регіони країни. Зокрема, через загрозу російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

Канадський підполковник Люк-Фредерік Гільберт повідомив, що військові вивели 60 військовослужбовців з п'яти місць дислокації - Одеси, селища Старе Київської області, Миколаєва, Десни і Борисполя - і перевели їх на нові бази на захід від річки Дніпро, головної географічної особливості, що розділяє Україну.

Міністр оборони Канади Аніта Ананд заявила, що переміщення інструкторів здійснюється з метою безпеки канадських військ, проте не повідомила ніяких подробиць.

Гілберт сказав, що військовослужбовці, яких торкнувся наказ про переїзд, тепер відновлять навчання в інших частинах країни.

Нагадаємо, в Нацгвардії розпочався курс підготовки бойових медиків під керівництвом інструкторів операції UNIFIER. Канадські інструктори вчать гвардійців рятувати життя під час бою за допомогою новітніх засобів.

Крім того, Канада прийняла рішення розширити військову місію UNIFIER в Україні до 400 інструкторів.

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КанадаВторгнення Росії до України