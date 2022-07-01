Канада передаст Украине камеры для ударных дронов и бронеавтомобили, - Резников

Канада передаст Украине бронеавтомобили боевого обеспечения, а также камеры с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Отличные новости из Канады. Жизненно важное для Украины новости – поставки бронированных машин боевого обеспечения и беспилотных камер. Решающее значение для нашей способности противостоять агрессору. Спасибо, Анита Ананд", - заявил Резников.

Ранее сообщалось, что Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.

Напомним, Канада предоставит 151,7 млн долларов на новую гуманитарную помощь для Украины.

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