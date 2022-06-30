Трюдо обещает вооружить Украину современной военной техникой: о чем идет речь

Канада работает над завершением соглашения о предоставлении Украине 39 бронированных машин боевой поддержки. Они предназначены для канадской армии и были в процессе доставки, но вместо этого попадут на украинский фронт.

Об этом на саммите лидеров НАТО в Мадриде заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Он отметил, что легкая бронированная техника, которую собирается передать Канада, будет чрезвычайно эффективной.

"Сейчас лучше всего использовать такие вещи, как гаубицы, снайперские винтовки и другое оборудование, которое мы посылаем в Украину", - сказал Трюдо.

Кроме того, украинцы получат дополнительные шесть камер с высоким разрешением для использования на беспилотниках Bayraktar.

Соглашение о поставках бронированных машин поддержки, которые предназначены исключительно для транспортировки войск, будет сопровождаться пакетом поддержки и предоставляться производителем General Dynamics Land Systems-Canada, базирующейся в Лондоне, Онтарио. Они отличаются от боевых машин пехоты, которые оснащены башней и 25-миллиметровой пушкой.

Канадская армия заказала 360 бронированных машин поддержки, и высокопоставленный чиновник, выступая перед объявлением, сказал, что есть обязательство заменить то, что было изъято из состава армии.

Ожидается, что машины поступят на вооружение украинских войск этим летом после небольшой подготовки.