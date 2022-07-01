Канада передасть Україні камери для ударних дронів і бронеавтомобілі, - Резніков

Канада передасть Україні бронеавтомобілі бойового забезпечення, а також камери з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Чудові новини з Канади. Життєво важливе для України Новини-поставки броньованих машин бойового забезпечення і безпілотних камер. Вирішальне значення для нашої здатності протистояти агресору. Спасибі, Аніта Ананд", - заявив Резніков.

Раніше повідомлялося, що Канада працює над завершенням Угоди про надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки. Вони призначені для канадської армії і були в процесі доставки, але замість цього потраплять на Український фронт. Вони відрізняються від бойових машин піхоти, які оснащені вежею і 25-міліметровою гарматою.

Нагадавши, Канада надасть 151,7 млн доларів на нову гуманітарну допомогу для України.

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