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Канада передасть конфіскований у Росії АН-124 Україні

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Офіс президента)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Канади передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже почався.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Минулої весни російський "Антонов" приземлився в аеропорту Пірсон, у Торонто. Щойно він приземлився - ми негайно його затримали", - розповів він.

Канадський прем'єр повідомив, що Оттава конфіскувала літак для передачі Україні.

"Сьогодні, завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, який був у власності Росії, і розпочинаємо процес передачі у власність України, щоб він більше не використовувався Росією", - наголосив Трюдо.

Конфіскований літак

Літак АН-124 підсанкційної російської компанії "Волга-Дніпро" прилетів до Торонто перед початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. Однак він не зміг покинути Канаду до того, як вона закрила свій авіапростір для російського транспорту.

Відтоді АН-124 стоїть у міжнародному аеропорту Торонто, якому винен сотні тисяч доларів за простій.

Прем'єр Канади з візитом у Києві

Сьогодні Трюдо прибув із не анонсованим візитом до Києва. Разом із ним приїхала і віце-прем'єр-міністр Христя Фріланд.

Трюдо розпочав свій візит до української столиці з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

Крім цього він уже встиг зустрітися з Володимиром Зеленським.

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