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Канада передаст конфискованный у России АН-124 Украине

Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (Офис президента)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Канады передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный у России. Процесс передачи уже начался.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию с президентом Владимиром Зеленский в Киеве.

"Прошлой весной российский "Антонов" приземлился в аэропорту Пирсон, в Торонто. Как только он приземлился - мы немедленно его задержали", - рассказал он.

Канадский премьер сообщил, что Оттава конфисковала самолет для передачи Украине.

"Сегодня, благодаря законодательству, которое приняли, мы конфискуем этот самолет, который был в собственности России, и начинаем процесс передачи в собственность Украины, чтобы он больше не использовался Россией", - подчеркнул Трюдо.

Конфискованный самолет

Самолет АН-124 подсанкционной российской компании "Волга-Днепр" прилетел в Торонто перед началом российского полномасштабного вторжения в Украину. Однако он не смог покинуть Канаду до того, как она закрыла свое авиапространство для российского транспорта.

С тех пор АН-124 стоит в международном аэропорту Торонто, которому должен сотни тысяч долларов за простой.

Премьер Канады с визитом в Киеве

Сегодня Трюдо прибыл с не анонсированным визитом в Киев. Вместе с ним приехала и вице-премьер-министр Христя Фриланд.

Трюдо начал свой визит в украинскую столицу с возложения венков к Стене памяти погибших за Украину.

Помимо этого он уже успел встретиться с Владимиром Зеленским.

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