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Зеленський зустрівся з прем'єром Канади

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Субота 10 червня 2023 16:18
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо під час його візиту до Києва в суботу, 10 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави держави в Telegram.

"Вітаю в Україні Премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо та представників і представниць його команди", - написав він.

При цьому Зеленський додав, що українці продовжують виборювати незалежність і свободу, попри спроби РФ.

"Попри всі намагання Росії зламати наш народ українці продовжують боротися за незалежність і свободу. І в нашій перемозі ми будемо так само разом, як зараз на нашому шляху захисту життя та людей", - заявив він.

Прем'єр Канади з візитом у Києві

Сьогодні стало відомо, що Трюдо прибув із не анонсованим візитом до Києва. Разом із ним приїхала і віце-прем'єр-міністр Христя Фріланд.

Трюдо розпочав свій візит до української столиці з покладання вінків до Стіни пам'яті загиблих за Україну.

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Володимир Зеленський Джастін Трюдо Візит в Україну
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