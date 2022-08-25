Канада передаст Германии еще пять турбин для "Северного потока"

"Канада по прежнему планирует вернуть пять турбин, которые используются в российском газопроводе, несмотря на то, что компания-оператор трубы отказалась принимать турбину, которая уже была возвращена в Германию", - говорится в сообщении.

По словам министра, такое решение было принято по запросу Германии.

В Оттаве утверждают, что Кремль может воспользоваться отказом Канады вернуть турбины, чтобы переложить вину за энергетический кризис в Европе на санкции.

"Канада не хочет давать никаких оправданий Путину, чтобы он продолжал превращать в оружие свой поток энергии в Европу", - отметила Джоли.