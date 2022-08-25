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Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку"

Фото: Канада передасть Німеччині ще п'ять турбін для "Північного потоку" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канада вирішила передати Німеччині ще п'ять підсанкційних турбін Siemens для газопроводу "Північний потік".

Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі, передає РБК-Україна з посиланням на CBC.

"Канада як і раніше планує повернути п'ять турбін, які використовуються в російському газопроводі, незважаючи на те, що компанія-оператор труби відмовилася приймати турбіну, яка вже була повернута до Німеччини", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра, таке рішення було прийнято після запиту Німеччини.

В Оттаві стверджують, що Кремль може скористатися відмовою Канади повернути турбіни, щоб перекласти провину за енергетичну кризу в Європі на санкції.

"Канада не хоче давати ніяких виправдань Путіну, щоб він продовжував перетворювати на зброю свій потік енергії в Європу", - зазначила Джолі.

Нагадаємо, Канада зробила виняток із санкцій проти Росії і передала до Німеччини турбіну Siemens для Nord Stream-1. Всього в Канаді знаходилося шість таких турбін, які проходили техобслуговування в Монреалі.

Одна з турбін прибула до Німеччини, однак у "Газпромі" заявили, що вони нібито не можуть її отримати.

В компанії Siemens пізніше заявили, що Росія навмисно гальмує ввезення турбіни для "Північного потоку" після ремонту.

27 липня, стало відомо, що Росія значно знизила поставки газу в Європу по трубопроводу "Північний потік-1". Причиною є відключення ще однієї турбіни через "несправність".

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ГерманияКанадаСеверный поток