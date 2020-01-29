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Канада отозвала часть дипломатов из Китая из-за коронавируса

Новости » Политика     29.01.2020 - 20:52
Канада отозвала часть дипломатов из Китая из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com chubailiang)

Канадские посольства в Китае будут работать с уменьшенным количеством сотрудников

Канада временно сократила количество сотрудников в своих дипломатических миссиях в Китае из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Канады в Китае в Тwitter.

Как отмечается, канадские посольства в Китае будут работать с уменьшенным количеством сотрудников.

"С 29 января канадские дипломатические миссии в Китае работают с уменьшенным количеством сотрудников через коронавирус", - заявили в посольстве.

Канада также временно закрыла все визовые центры в материковом Китае и перевела свои консульства в режим предоставление только базовых услуг, вроде: перевыпуска паспортов и неотложной помощи.

Отметим, что кроме посольства в Пекине, Канада также имеет консульства в Шанхае, Чунцине, Гуанчжоу и Гонконге.

Напомним, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространение китайского коронавирус. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, В'вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Кроме того, по состоянию на 29 января зафиксировано около 6000 случаев заболевания коронавирусом, по меньшей мере 132 человека погибли.

Добавим, что во Франции подтвердили четвертый случай заражения новым коронавирусом. Турист из Китая был госпитализирован в Париже тяжелом клиническом состоянии.

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