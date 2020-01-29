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Канада відкликала частину дипломатів з Китаю через коронавірус

Новини » Політика     29.01.2020 - 20:52
Канада відкликала частину дипломатів з Китаю через коронавірус
Іллюстративне фото (twitter com chubailiang)

Канадські посольства у Китаї працюватимуть зі зменшеною кількістю співробітників

Канада тимчасово скоротила кількість співробітників у своїх дипломатичних місіях в Китаї через загрозу коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольства Канади в Китаї у Тwitter.

Як зазначається, канадські посольства у Китаї працюватимуть зі зменшеною кількістю співробітників.

"З 29 січня канадські дипломатичні місії в Китаї працюють зі зменшеною кількістю співробітників через коронавірус", - заявили у посольстві.

Канада також тимчасово закрила усі візові центри в материковому Китаї та перевела свої консульства в режим надання лише базових послуг, на кшталт: перевипуску паспортів й невідкладної допомоги.

Зазначимо, що окрім посольства в Пекіні, Канада також має консульства в Шанхаї, Чунціні, Гуанчжоу та Гонконзі.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайського коронавірусу. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Крім того, станом на 29 січня зафіксовано близько 6000 випадків захворювання коронавірусом, щонайменше 132 людини загинули.

Додамо, що у Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом. Турист з Китаю був госпіталізований в Парижі важкому клінічному стані.

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