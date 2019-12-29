Канада осудила запуск российских поездов через крымский мост

Фото: МИД Канады (МИД)

Канада в очередной раз подтвердила, что не признает российскую аннексию полуострова

Министерство иностранных дел Канады осудило открытие железнодорожного сообщения по Керченскому мосту в оккупированном Крыму и в очередной раз подтвердило, что не признает российскую аннексию полуострова. Об этом говорится в сообщении на странице МИД Канады в Тwitter.

"Канада осуждает недавние шаги #России по насильственной интеграции #Крыма с открытием железнодорожного сообщения на Керченском мосту", - сообщило ведомство.

Напомним, также посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив. Посольство назвало эти действия РФ вопиющим неуважением к суверенитету и территориальной целостности Украины.

В ЕС запуск железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом назвали еще одним шагом к принудительной интеграции с Россией. Кроме того, в Брюсселе отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море.

В ООН также отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту. В частности, заявили, что необходимо соблюдать резолюции о суверенитете и территориальной целостности Украины.