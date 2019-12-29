Канада засудила запуск російських поїздів через кримський міст

Фото: МЗС Канади (МЗС)

Канада в черговий раз підтвердила, що не визнає російську анексію півострова

Міністерство закордонних справ Канади засудило відкриття залізничного сполучення по Керченській мосту в окупованому Криму і в черговий раз підтвердило, що не визнає російську анексію півострова. Про це йдеться в повідомленні на сторінці МЗС Канади в Тwitter.

"Канада засуджує недавні кроки # Росії по насильницької інтеграції # Криму з відкриттям залізничного сполучення на Керченському мосту", - повідомило відомство.

Нагадаємо, також посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованих Кримом через Керченську протоку. Посольство назвало ці дії РФ кричущою неповагою до суверенітету і територіальної цілісності України.

В ЄС запуск залізничного сполучення з Кримом назвали ще одним кроком до примусової інтеграції з Росією. Крім того, в Брюсселі відзначили, що міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти в Азовському морі.

В ООН також відреагували на запуск поїздів по Кримському мосту. Зокрема, заявили, що необхідно дотримуватися резолюції про суверенітет і територіальну цілісність України.