Канада осудила задержания и аресты протестующих в Москве

Фото: МИД Канады (МИД)

МИД Канады призвал российские власти воздержаться от насилия

Министертсво иностранных дел Канады выразило обеспокоенность по поводу насилия во время протестов в Москве и осудило аресты демонстрантов. Как передает РБК-Украина, об этом сообщается на странице дипломатического ведомства в Twitter.

В частности, глубокое беспокойство у Канады вызывает массовое избиение и задержание мирных участников акций протестов, которые требуют допустить на выборы в Московскую городскую думу независимых кандидатов.

"Канада серьезно обеспокоена задержанием более 1000 мирных протестующих перед выборами в Москве. Свобода собраний и выражения мнений являются основными правами и закреплена в Конституции России. Мы призываем власти РФ уважать эти права и воздерживаться от любого насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, российские суды уже произнесли решение о аресты не менее 40 человек, задержанных на акции в Москве накануне выборов в Мосгордуму. В воскресенье, 28 июля, стало известно о почти 1400 задержанных на митингах, состоявшихся днем ранее.