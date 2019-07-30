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Канада засудила затримання та арешти протестувальників у Москві

Новини » Політика    30.07.2019 - 07:01
Канада засудила затримання та арешти протестувальників у Москві
Фото: МЗС Канади (МЗС)

МЗС Канади закликало російську владу утриматися від насильства

Міністертсво закордонних справ Канади висловило стурбованість з приводу насильства під час протестів у Москві та засудило арешти демонстрантів. Як передає РБК-Україна, про це повідомляється на сторінці дипломатичного відомства у Twitter.

Зокрема, глибоке занепокоєння Канади викликає масове побиття та затримання мирних учасників акцій протестів, які вимагають допустити на вибори у Московську міську думу незалежних кандидатів.

"Канада серйозно стурбована затриманням понад 1000 мирних протестувальників перед виборами у Москві. Свобода зібрань та вираження поглядів є основними правами і закріплена в Конституції Росії. Ми закликаємо владу РФ поважати ці права та утримуватися від будь-якого насильства", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські суди вже виголосили рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акції в Москві напередодні виборів у Мосміськдуму. У неділю, 28 липня, стало відомо про майже 1400 затриманих на мітингах, що відбулися днем раніше. 

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