Канада остановила миссию военных инструкторов в Украине из-за коронавируса

Из-за вспышки коронавируса нового типа Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Большинство из них находится на изоляции.
Об этом сообщает CBC.
Отмечается, что эта мера должна помочь защитить членов оперативной группы и остановить распространение вируса.
Число военнослужащих, чьи тесты оказались положительными, не раскрывается, все они находятся в карантине.
Накануне в Канаде выявили первый случай тромбоза крупных сосудов при нарушении свертываемости крови после прививки вакциной от COVID-19 компании AstraZeneca.
Напомним, 30 марта стало известно, что Канада прекратила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca. Решение касается людей в возрасте 55 лет из-за опасений возникновения тромбов.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВООЗ) поддерживает сертификацию вакцинации как средство передачи медицинской информации о здоровье людей. Наличие такого документа может способствовать сокращению распространения инфекции.