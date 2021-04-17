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Канада зупинила місію військових інструкторів в Україні через коронавірус

Автор: Артур Родивилов

Через спалах коронавірусу нового типу Канада припинила місію військових інструкторів в Україні. Більшість з них знаходиться на ізоляції.

Про це повідомляє CBC.

Наголошується, що ця міра має допомогти захистити членів оперативної групи та зупинити поширення вірусу.

Кількість військовослужбовців, чиї тести виявилися позитивними, не розкривається, всі вони знаходяться в карантині.

Напередодні в Канаді виявили перший випадок тромбозу великих судин при порушенні згортання крові після щеплення вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що Канада припинила використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Рішення стосується людей у віці 55 років через побоювання виникнення тромбів.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) підтримує сертифікацію вакцинації як засіб передачі медичної інформації про здоров'я людей. Наявність такого документа може сприяти скороченню поширення інфекції.

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