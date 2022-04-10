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Канада организовывает эвакуационные рейсы для украинских беженцев в Европе, - Трюдо

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Воскресенье 10 апреля 2022 05:51
Канада организовывает эвакуационные рейсы для украинских беженцев в Европе, - Трюдо Фото: премьер-министр Канады Джастин Трюдо (flickr.com)
Автор: Роман Мирончук

Канада в скором времени организует несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, которые хотят выехать из Европы в Северную Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве.

"Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но у них нет денег. Мы договорились с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в течение ближайших недель несколько чартерных рейсов. Мы также предоставим нуждающимся украинцам до двух недель проживания в отеле после прилета", - заявил Трюдо.

Он также рассказал о том, что Канада создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.

Трюдо заявил, что Канада выделяет дополнительные 100 млн долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тысяч единиц товаров, необходимых при чрезвычайных ситуациях, таких как матрасов и одеял.

Напомним, МВФ создал специальный счет для зачисления средств на поддержку Украины.

Ранее Зеленский заявил о том, что Евросоюз и Канада собрали 10 млрд долларов для помощи украинцам.

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Джастин Трюдо Беженцы
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