Канада организовывает эвакуационные рейсы для украинских беженцев в Европе, - Трюдо

Канада в скором времени организует несколько чартерных рейсов для украинских беженцев, которые хотят выехать из Европы в Северную Америку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо во время благотворительной акции Stand Up For Ukraine в Варшаве.

"Мы продолжаем искать пути поддержки украинцев, которые хотят приехать в Канаду, но у них нет денег. Мы договорились с коммерческими авиаперевозчиками, чтобы организовать в течение ближайших недель несколько чартерных рейсов. Мы также предоставим нуждающимся украинцам до двух недель проживания в отеле после прилета", - заявил Трюдо.

Он также рассказал о том, что Канада создаст программы краткосрочной финансовой поддержки для украинских беженцев.

Трюдо заявил, что Канада выделяет дополнительные 100 млн долларов на гуманитарную помощь и отправку 345 тысяч единиц товаров, необходимых при чрезвычайных ситуациях, таких как матрасов и одеял.