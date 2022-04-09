ЕС и Канада собрали 10 млрд долларов для помощи украинцам, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ЕС и Канада в рамках глобальной инициативы собрали 10 млрд долларов для помощи украинцам. В частности, для тех, кто был вынужден покинуть свой дом из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

"Сегодня важная новость от президента Еврокомиссии и премьера Канады. В рамках инициированной ими глобальной инициативы #StandUpForUkraine удалось собрать более 10 млрд долларов для помощи нашим людям, для украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за войны России против Украины. Спасибо каждому и каждому, кто приобщился к сбору средств", - заявил Зеленский.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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