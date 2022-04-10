Канада організовує евакуаційні рейси для українських біженців у Європі, - Трюдо

Канада незабаром організує кілька чартерних рейсів для українських біженців, які хочуть виїхати з Європи в Північну Америку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо під час благодійної акції Stand Up For Ukraine у Варшаві.

"Ми продовжуємо шукати шляхи підтримки українців, які хочуть приїхати в Канаду, але у них немає грошей. Ми домовилися з комерційними авіаперевізниками, щоб організувати протягом найближчих тижнів кілька чартерних рейсів. Ми також надамо нужденним українцям до двох тижнів проживання в готелі після прильоту", - заявив Трюдо.

Він також розповів про те, що Канада створить програми короткострокової фінансової підтримки для українських біженців.

Трюдо заявив, що Канада виділяє додаткові 100 млн доларів на гуманітарну допомогу і відправку 345 тисяч одиниць товарів, необхідних при надзвичайних ситуаціях, таких як матраців і ковдр.