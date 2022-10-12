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Канада оголосила новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів: що до нього увійде

Фото: міністр оборони Канади Аніта Ананд (thestar.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Канада оголосила про новий пакет допомоги Україні на 47 млн доларів. До нього, зокрема, увійде зимовий одяг для українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

Сьогодні міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

До складу нового пакету допомоги увійде переважно нелетальне обладнання. Так, Канада передавть 500 тисяч одиниць зимового військового одягу для бійців ЗСУ.

Також до пакету увійде військове обладнання, передусім артилерійські снаряди, на 15 млн доларів.

Окрім цього, Канада виділить Україні 2 млн доларів на забезпечення супутникового зв’язку в Україні.

Нагадаємо, раніше Канада передала Україні 450 млн канадських доларів (або 349 млн доларів США) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

Канада також направить до Польщі додатково 40 бойових інженерів та саперів для допомоги у навчанні українських солдатів та офіцерів.

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Канада