Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов: что в него войдет

Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.
Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.
В состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Так,Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.
Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 млн долларов.
Кроме того, Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.
Напомним, ранее Канада передала Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн долларов США) помощи на закупку газа к отопительному сезону.
Канада также направит в Польшу дополнительно 40 боевых инженеров и саперов для помощи в обучении украинских солдат и офицеров.
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