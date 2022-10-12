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Канада объявила новый пакет помощи Украине на 47 млн долларов: что в него войдет

Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада объявила о новом пакете помощи Украине на 47 млн долларов. В него, в частности, войдет зимняя одежда для украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC.

Сегодня министр обороны Канады Анита Ананд объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине.

В состав нового пакета помощи войдет преимущественно нелетальное оборудование. Так,Канада передаст 500 тысяч единиц зимней военной одежды для бойцов ВСУ.

Также в пакет войдет военное оборудование, прежде всего артиллерийские снаряды, на 15 млн долларов.

Кроме того, Канада выделит Украине 2 млн долларов на обеспечение спутниковой связи в Украине.

Напомним, ранее Канада передала Украине 450 млн канадских долларов (или 349 млн долларов США) помощи на закупку газа к отопительному сезону.

Канада также направит в Польшу дополнительно 40 боевых инженеров и саперов для помощи в обучении украинских солдат и офицеров.

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Канада