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Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських солдатів

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Оттава, Вівторок 11 жовтня 2022 16:09
Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських солдатів Фото: Канада направить до Польщі 40 саперів для навчання українських солдатів (flickr.com/ciska_van_geer)
Автор: Константин Широкун

Канада направить до Польщі додатково 40 бойових інженерів та саперів для допомоги у навчанні українських солдатів та офіцерів у рамках зобов'язання щодо збільшення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

З 2015 року Збройні сили Канади навчили понад 33 тисячі українських військових, але з лютого призупинили деякі навчальні заходи.

"Сьогодні я оголошую, що найближчими тижнями Канада направить до Польщі близько 40 саперів, щоб допомогти Військам Польщі навчити українських саперів інженерній розвідці, вибуховим роботам, мінуванню та розмінуванню", - заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд.

Ананд наголосила, що нова група інструкторів розширить співпрацю канадських та українських військових.

Раніше ми писали, що Канада збільшить можливості свого ключового транспортного вузла у Шотландії для прискорення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи.

Також повідомлялося, що Канада передала Україні 450 млн канадських доларів (або 349 млн американських доларів) допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону.

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