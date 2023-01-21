Канада очолить мирний процес щодо припинення громадянської війни в Камеруні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News .

"Зацікавлені групи в Камеруні домовилися розпочати процес для досягнення всеосяжного, мирного та політичного вирішення конфлікту після переговорів з нашою участю", - заявила міністр закордонних справ Мелані Жолі.

За її словами, в африканській країні з 2017 року загинуло понад 6 тисяч осіб, і близько 600 тисяч дітей внаслідок військових дій втратили доступ до освіти.

За даними ООН, між силами державної безпеки Камеруну та озброєними групами продовжуються бойові дії, які регулярно призводять до вбивств та поранень мирних жителів.