Канада возглавит мирный процесс по прекращению гражданской войны в Камеруне

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News .

"Заинтересованные группы в Камеруне договорились начать процесс для достижения всеобъемлющего, мирного и политического разрешения конфликта после переговоров с нашим участием", - заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.

По ее словам, в африканской стране с 2017 года погибло более 6 тысяч человек, и около 600 тысяч детей в результате военных действий лишились доступа к образованию.

По данным ООН, между силами государственной безопасности Камеруна и вооруженными группами продолжаются боевые действия, которые регулярно приводят к убийствам и ранениям мирных жителей.