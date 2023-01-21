Канада возглавит мирный процесс по прекращению гражданской войны в Камеруне

Канада намерена возглавить мирный процесс, направленный на прекращение гражданской войны в Камеруне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.
"Заинтересованные группы в Камеруне договорились начать процесс для достижения всеобъемлющего, мирного и политического разрешения конфликта после переговоров с нашим участием", - заявила министр иностранных дел Мелани Жоли.
По ее словам, в африканской стране с 2017 года погибло более 6 тысяч человек, и около 600 тысяч детей в результате военных действий лишились доступа к образованию.
По данным ООН, между силами государственной безопасности Камеруна и вооруженными группами продолжаются боевые действия, которые регулярно приводят к убийствам и ранениям мирных жителей.
Ранее мы писали, что министерство иностранных дел Канады вызвало посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.
Также сообщалось, что Канада передаст Украине еще 200 бронетранспортеров Senator для помощи в борьбе с российской агрессией.
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