Канада объявила о санкциях против России в ответ на признание "ЛДНР"

Первый раунд экономических санкций запретит канадцам вести все финансовые дела с "ЛДНР"

Санкции также коснутся членов Госдумы РФ, проголосовавших за решение о признании "ЛДНР", а также запретят канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга.

"Эти санкции являются важным шагом и нацелены на тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Трюдо.

Он добавил, что меры будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.