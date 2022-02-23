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Канада объявила о санкциях против России в ответ на признание "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

Канада объявила о новых санкциях против России в ответ на признание Россией "ЛДНР" и ввод войск в ОРДЛО. Премьер-министр Джастин Трюдо также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global News.

Первый раунд экономических санкций запретит канадцам вести все финансовые дела с "ЛДНР"

Санкции также коснутся членов Госдумы РФ, проголосовавших за решение о признании "ЛДНР", а также запретят канадцам участвовать в покупке российского суверенного долга.

"Эти санкции являются важным шагом и нацелены на тех, кто несет ответственность за нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Трюдо.

Он добавил, что меры будут действовать до тех пор, пока не будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

Ранее Канада осудила признание "ЛДНР" президентом России Владимиром Путиным и предупредила о санкциях против России.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о решении ввести санкции против России вечером во вторник. На такой шаг он пошел после решения России признать так называемые "ДНР" и "ЛНР".

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СанкцииВторжение России в Украину