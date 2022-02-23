Канада оголосила про санкції проти Росії у відповідь на визнання "ЛДНР"

Перший раунд економічних санкцій заборонить канадцям вести всі фінансові справи з "ЛДНР"

Санкції також торкнуться членів Держдуми РФ, які проголосували за рішення про визнання "ЛДНР", а також заборонять канадцям брати участь в покупці російського суверенного боргу.

"Ці санкції є важливим кроком і націлені на тих, хто несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав Трюдо.

Він додав, що заходи будуть діяти до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України.