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Канада оголосила про санкції проти Росії у відповідь на визнання "ЛДНР"

Автор: Артур Родивилов

Канада оголосила про нові санкції проти Росії у відповідь на визнання Росією "ЛДНР" і введення військ в ОРДЛО. Прем'єр-міністр Джастін Трюдо також заявив, що направляє до 460 додаткових військовослужбовців в Латвію і прилеглі регіони для підтримки НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global News.

Перший раунд економічних санкцій заборонить канадцям вести всі фінансові справи з "ЛДНР"

Санкції також торкнуться членів Держдуми РФ, які проголосували за рішення про визнання "ЛДНР", а також заборонять канадцям брати участь в покупці російського суверенного боргу.

"Ці санкції є важливим кроком і націлені на тих, хто несе відповідальність за порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - сказав Трюдо.

Він додав, що заходи будуть діяти до тих пір, поки не буде відновлена територіальна цілісність України.

Раніше Канада засудила визнання "ЛДНР" президентом Росії Володимиром Путіним і попередила про санкції проти Росії.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про рішення ввести санкції проти Росії ввечері у вівторок. На такий крок він пішов після рішення Росії визнати так звані "ДНР" і "ЛНР".

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