Канада надасть Україні партію протиповітряних ракет AIM-9

Міністр оборони Канади Аніта Ананд за підсумками чергової зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила, що країна безоплатно надасть Україні ракети AIM-9 із запасів Збройних сил Канади. За її словами, ракети допоможуть Україні захистити своє небо перед обличчям триваючих атак Росії.

До того ж Канада розширює свою присутність у Польщі в рамках операції UNIFIER. П’ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть направлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже задіяні в програмі підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України. Зазначається, що розширення медичної тренувальної місії подвоїть кількість потенційних українських випускників.

Операція UNIFIER

UNIFIER - це об'єднана цільова група Збройних Сил Канади - Україна, що направлена на реформування українських військових. Її започаткували у 2015 році. З того часу CAF навчили понад 36 тисяч українських військовослужбовців тактиці бою та передовим військовим навичкам, з них понад 2,4 тисячі пройшли підготовку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Підтримка Канади

Канада допомагає Україні у війні проти Росії та зазначає, що її підтримка залишатиметься непохитною. Так, країна передає нашим захисникам військове озброєння та техніку.

Зокрема, Україна отримала від Канади танки Leopard 2.

Канада також висловила готовність навчати українських пілотів.

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