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Канада предоставит Украине партию противовоздушных ракет AIM-9

Фото: министр обороны Канады Анита Ананд (thestar.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Канада передаст Украине 43 ракет класса "воздух-воздух" ближнего радиуса действия AIM-9.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Канады.

Министр обороны Канады Анита Ананд по итогам очередной встречи в формате "Рамштайн" объявила, что страна бесплатно предоставит Украине ракеты AIM-9 из запасов Вооруженных сил Канады. По ее словам, ракеты помогут Украине защитить свое небо перед лицом продолжающихся атак России.

К тому же, Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. Пять дополнительных медицинских инструкторов Вооруженных сил Канады (CAF) будут направлены в Польшу, чтобы присоединиться к семи членам CAF, уже задействованным в программе повышения квалификации медицинских навыков для личного состава Вооруженных сил Украины. Расширение медицинской тренировочной миссии удвоит количество потенциальных украинских выпускников.

Операция UNIFIER

UNIFIER - это объединенная целевая группа Вооруженных Сил Канады - Украина, направленная на реформирование украинских военных. Ее основали в 2015 году. С тех пор CAF научили более 36 тысяч украинских военнослужащих тактике боя и передовым военным навыкам, из них более 2,4 тысяч прошли подготовку после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Поддержка Канады

Канада помогает Украине в войне против России и отмечает, что ее поддержка остается непреклонной. Так, страна передает нашим защитникам военное вооружение и технику.

В частности, Украина получила от Канады танки Leopard 2.

Канада также выразила готовность обучать украинских пилотов.

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