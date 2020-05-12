Канада начала сотрудничество с Китаем в разработке вакцины от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вскоре вакцину могут начать тестировать на людях в Канаде

Во вторник, 12 мая, Национальный исследовательский центр (NRC) Канады сообщил о начале сотрудничества с китайской CanSino Biologics Inc, одной из немногих компаний в мире, где вакцина от коронавируса уже проходит клинические испытания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В NRC рассчитывают, что в случае одобрения вакцины, ее будут испытывать на людях в Канаде.

"Этот кандидат на вакцину имеет большие перспективы. До тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от COVID-19, вирус будет продолжать разрушать все аспекты нашего общества и экономики", - заявил Иэн Стюарт, президент Национального исследовательского совета Канады.

Отмечается, что в случае одобрения китайскими регулирующими органами, NRC увеличит производство вакцины CanSino в государственном учреждении в Монреале. После этого для CanSino подготовят заявку на проведение клинических испытаний на людях в канадском регуляторе лекарственных средств Health Canada.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада потеряла рекордные 2 млн рабочих мест в апреле из-за карантина. В связи с этим власти заявили, что расширяют программу субсидирования заработной платы.

Как ранее писало РБК-Украина, в конце апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения и хочет выяснить, как возник коронавирус.