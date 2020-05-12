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Канада почала співпрацю з Китаєм у розробці вакцини від COVID-19

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 20:44
Канада почала співпрацю з Китаєм у розробці вакцини від COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Незабаром вакцину можуть почати тестувати на людях у Канаді

У вівторок, 12 травня, Національний дослідницький центр (NRC) Канади повідомив про початок співпраці з китайською CanSino Biologics Inc, однією з небагатьох компаній у світі, де вакцина від коронавірусу вже проходить клінічні випробування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У NRC розраховують, що в разі схвалення вакцини, її будуть випробовувати на людях в Канаді.

"Цей кандидат на вакцину має великі перспективи. До тих пір, поки не буде створена ефективна вакцина від COVID-19, вірус буде продовжувати руйнувати всі аспекти нашого суспільства та економіки", - заявив Йен Стюарт, президент Національної дослідницької ради Канади.

Зазначається, що в разі схвалення китайськими регулюючими органами, NRC збільшить виробництво вакцини CanSino в державній установі у Монреалі. Після цього для CanSino підготують заявку на проведення клінічних випробувань на людях в канадському регуляторі лікарських засобів Health Canada.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада втратила рекордні 2 млн робочих місць у квітні через карантин. У зв'язку з цим влада заявила, що розширює програму субсидування заробітної плати.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, в кінці квітня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна збільшує обсяг фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я і хоче з'ясувати, як виник коронавірус.

Теги Новини України КитайКанадаКоронавірус
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