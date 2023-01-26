Канада може підключитися до "танкової коаліції": під питанням кількість Leopard 2

За словами високопоставлених джерел, Канада розглядає можливість передачі Україні чотирьох танків Leopard 2, але рішення ще не було ухвалено.

Зазначається, що оголошення про передачу танків може бути зроблене вже у четвер.

“Один співрозмовник розповів, що Канада, ймовірно, передасть Україні модель танка А4 – найстарішу з наявних у збройних сил країни. Канада купила А4 у Нідерландів під час війни в Афганістані”, – уточнює видання.

Водночас Джастін Трюдо в середу не став брати зобов'язань щодо передачі танків.

Нагадаємо, канадський міністр оборони Аніта Ананд заявила про підготовку до передачі Україні бронетранспортерів Senator.

До речі, у Канаді також сподіваються, що система NASAMS, придбана для України, надійде у найкоротші терміни.

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