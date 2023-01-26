Канада может подключиться к "танковой коалиции": под вопросом число Leopard 2

По словам высокопоставленных источников, Канада рассматривает возможность передачи Украине четырех танков Leopard 2, но решение еще не было принято.

Отмечается, что объявление о передаче танков может быть сделано уже в четверг.

“Один собеседник рассказал, что Канада, вероятно, передаст Украине модель танка А4 – старейшую из имеющихся у вооруженных сил страны. Канада купила А4 у Нидерландов во время войны в Афганистане”, – уточняет издание.

В то же время Джастин Трюдо в среду не стал брать обязательств по передаче танков.

Напомним, канадский министр обороны Анита Ананд заявила о подготовке к передаче Украине бронетранспортеров Senator.

К слову, в Канаде также надеются, что система NASAMS, приобретенная для Украины, поступит в кратчайшие сроки.

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