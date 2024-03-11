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Канада не може передати обіцяний NASAMS Україні: названо причину

Оттава, Понеділок 11 березня 2024 04:35
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Канада не може передати обіцяний NASAMS Україні: названо причину Фото: зенітний ракетний комплекс NASAMS (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Канада досі не передала Україні обіцяний зенітний ракетний комплекс NASAMS, оскільки їй бракує коштів від Сполучених Штатів. Угода перебуває у підвишеному стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Edmonton Journal.

Міністр національної оборони Білл Блер під час візиту в Едмонтон цього тижня заявив, що пов'язана з NASAMS для України проблема закладена на державному рівні.

Минулого року Канада виділила кошти на закупівлю системи за контрактом зі США. Однак коаліційна закупівля все ще перебуває у підвішеному стані.

Блер зазначив, що американці повинні забезпечити фінансування, щоб завершити контракти. За його словами, без угоди на покупку, знадобилися б роки на звичайний процес закупівель.

"Ми намагалися прискорити цей процес. На жаль, американці зіткнулися з деякими проблемами у власному фінансуванні, - констатував Блер.

Він додав, що всі сторони розуміють важливість цього проекту та "сильне відчуття терміновості".

NASAMS для України від Канади та США

NASAMS - норвезький пересувний зенітно-ракетний комплекс, здатний випустити 72 ракети за 12 секунд. Його застосовують для збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет у радіусі до 40 кілометрів. ЗРК розроблений норвезькою компанією Norwegian Kongsberg та американською Raytheon.

У січні 2023 року Канада заявила про намір купити у США NASAMS та передати його Україні. В березні Міноборони Канади заплатило уряду США за систему 406 млн доларів.

Однак на початку січня цього року виявилося, що США досі не передали ЗРК Канаді. Тож коли систему отримає Київ, невідомо.

Канада звернулася до США з проханням прискорити передачу Україні комплексу.

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