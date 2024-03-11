Канада не может передать обещанный NASAMS Украине: названа причина

Канада до сих пор не передала Украине обещанный зенитный ракетный комплекс NASAMS, поскольку ей не хватает средств от Соединенных Штатов. Сделка находится в подвешенном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Edmonton Journal.

Министр национальной обороны Билл Блэр в ходе визита в Эдмонтон на этой неделе заявил, что связанная с NASAMS для Украины проблема заложена на государственном уровне.

В прошлом году Канада выделила средства на закупку системы по контракту с США. Но коалиционная закупка все еще находится в подвешенном состоянии.

Блэр отметил, что американцы должны обеспечить финансирование, чтобы завершить контракты. По его словам, без соглашения на покупку, понадобились бы годы на обычный процесс закупок.

"Мы пытались ускорить этот процесс. К сожалению, американцы столкнулись с некоторыми проблемами в собственном финансировании, - констатировал Блэр.

Он добавил, что все стороны понимают важность этого проекта и "сильное ощущение срочности".

NASAMS для Украины от Канады и США

NASAMS - норвежский передвижной зенитно-ракетный комплекс, способный выпустить 72 ракеты за 12 секунд. Его применяют для сбивания самолетов, вертолетов и крылатых ракет в радиусе до 40 километров. ЗРК разработан норвежской компанией Norwegian Kongsberg и американской Raytheon.

В январе 2023 года Канада заявила о намерении купить у США NASAMS и передать его Украине. В марте Минобороны Канады заплатило правительству США за эту систему 406 млн долларов.

Однако в начале января этого года оказалось, что США до сих пор не передали ЗРК Канаде. Поэтому когда систему получит Киев, неизвестно.

Канада обратилась к США с просьбой ускорить передачу Украине комплекса.

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